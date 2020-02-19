İbrahim Tatlıses'in tecavüzüne uğradığını söylemişti... Tecavüz davası sonuçlandı! 19.02.2020 10:14

İbrahim Tatlıses ile Sibel Gökçe'nin tecavüz davası sonuçlandı. Oryantal Sibel Gökçe, katıldığı bir TV kanalında 20 yaşındayken İbrahim Tatlıses'in kendisine tecavüz ettiğini iddia etmişti. Bu iddianın ardından soluğu mahkemede alan 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses, "Bu asılsız iftira yüzünden onurum kırıldı, itibarım sarsıldı" dedi. Tatlıses, Sibel Gökçe ve TV kanalından 60 bin lira tazminat talep etti. İbrahim Tatlıses ile Sibel Gökçe'nin tecavüz davası sonuçlandı. İşte İbrahim Tatlıses ile Sibel Gökçe arasındaki davanın sonucu ve son dakika gelişmeleri…

Son dakika İbrahim Tatlıses haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, kendisine tecavüz ettiğini iddia eden eski oryantal Sibel Gökçe'ye açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme, Gökçe'nin Tatlıses'e 12 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Eski oryantal Sibel Gökçe, geçtiğimiz yıllarda katıldığı 'Aramızda Kalsın' programında 20 yaşındayken İbrahim Tatlıses'in tecavüzüne uğradığını iddia etmişti.

60 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Gökçe'nin açıklaması üzerine soluğu mahkemede alan Tatlıses, "İftira ve hakaret içeren bu asılsız ifadeleriyle onurum kırıldı, itibarım zedelendi. Ben kimseye tecavüz etmedim" diyerek Gökçe'yle birlikte TV kanalı, program yönetmeni ve yapımcısına 60 bin liralık tazminat davası açtı.Avukatı, hiçbir gerçekliği ve dayanağı olmayan bu çirkin ve asılsız iddia yüzünden müvekkilinin yaşantısının olumsuz yönde etkilendiğini belirtti. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada geçtiğimiz günlerde karar verildi.

FAİZİYLE ÖDEYECEK

Mahkeme Gökçe'nin Tatlıses'e tecavüz iftirası attığı 2013 yılından itibaren faiziyle 12 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.