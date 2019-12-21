Hülya Avşar, siyah mayosuyla havuza atladığı anların videosunu paylaştı |Video 21.12.2019 16:19

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, sosyal medya hesabından siyah mayosuyla havuza atladığı anların videosunu paylaştı. Avşar kızının videolu paylaşımı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Uzun süredir spor yapan Avşar kızı düzgün fiziğiyle de adından söz ettirmeyi başardı. İşte Hülya Avşar'ın yüzme keyfi yaptığı anların videosu...

56 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, Instagram hesabından havuza atladığı anların videosunu yayınladı. Uzun süredir spor yapan Avşar kızı düzgün fiziğiyle de adından söz ettirmeyi başardı.

YÜZDÜĞÜ ANLARI PAYLAŞTI

Geçtiğimiz Kasım ayında siyah mayosuyla havuzdan çıktığı anların videosunu yayınlayan Hülya Avşar, bu sefer de havuza atladığı anların videosunu paylaştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Hülya Avşar'ın yüzme keyfi yaptığı anların videosu kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.