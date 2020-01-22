Hülya Avşar otostop çeken gençleri arabasına aldı 22.01.2020 10:23

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Hülya Avşar, yolda otostop çeken bir grup genci arabasına aldı. Otostop çekerken kendilerini Hülya Avşar'ın aracında bulan gençler o anları video çekerek ölümsüzleştirdiler. Hülya Avşar ile otostopçu gençlerin yolda sohbet ederken çekilen görüntüler ise dün akşam sosyal medyaya damga vurdu. Gençlerin “Nasılsınız Hülya Ablacığım? Takipçilerimize bir şey söylemek ister misiniz?” sorusu üzerine Avşar, “Nasılsınız? Otostop yapmak isteyen varsa bu güzergahtan olabilir” dedi.