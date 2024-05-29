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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024, 11:16 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2024, 11:16

Hepsi Grubu birbirine girdi! Yasemin Yürük’ten Gülçin Ergül’e sert sözler

2005 yılında 'Bir' adını verdikleri ilk albümüyle bir anda yıldızları parlayan Hepsi Grubu üyeleri, Cemre Kemer, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül, 'Yalan' adlı şarkılarıyla büyük paylama yapmıştı. Hem dansları hem de şarkılarıyla döneme damga vuran gruptan ilk ayrılan isim Gülçin Ergül olmuştu. Ergül'ün ayrılmasından kısa bir süre sonra dağılan Hepsi Grup üyelere, '20. yıl konseri' nedeniyle karşı karşıya geldi. Hepsi grubu üyelerinden Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül yine birbirine girdi. Eren Bakıcı ise Gülçin Ergül'e yaptığı yorumla dikkat çekti. İşte yaşananlar...

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