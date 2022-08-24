Haberler Magazin Videoları Havva Öztel kızı Ayça Tilki'nin doğum gününden paylaştı! Aleyna Tilki kalça dansıyla ortalığı salladı

Havva Öztel kızı Ayça Tilki'nin doğum gününden paylaştı! Aleyna Tilki kalça dansıyla ortalığı salladı

Havva Öztel kızı Ayça Tilki'nin doğum gününden paylaştı! Aleyna Tilki kalça dansıyla ortalığı salladı
24.08.2022 00:33 - Son Güncelleme: 24.08.2022 01:08

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:16
Civan Canova'nın cenazesinde...
Magazin 00:19
Zeynep Tokuş buzlu su içinde...
Magazin 00:05
Alişan ve minik kızı Eliz'in...
Magazin 00:56
Sevcan Yaşar evleniyor! İşte...
Magazin 00:40
Kenan Doğulu'nun minik hayranı...
Magazin 00:15
Nur Fettahoğlu küvetten...
Magazin 00:28
Fahriye Evcen siyah bikinili...
Magazin 00:35
Tuğba Altıntop siyah...
Magazin 00:33
Birce Akalay'dan nihayet...
Magazin 00:29
Mehmet Yalçınkaya Yemekteyiz...
Magazin 02:55
Kıvanç Tatlıtuğ üç güzelle...
Magazin 00:57
Onur Buldu'nun öğretmen eşi...

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, kariyerinin yanı sıra özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu. Attığı her adımla dikkat çeken Tilki, şimdi ise kardeşi Ayça Tilki'nin doğum günü partisiyle gündeme geldi. Kardeşinin doğum gününde kalça dansı yapan ve coştukça coşan Tilki'nin o anlarını ise annesi Havva Öztel kayıt altına alarak yayınladı. Söz konusu görüntülerde; şarkıcının babası Mehmet Tilki'nin de kızlarına eşlik ettiği görüldü. İşte Aleyna Tilki'nin sosyal medyaya damga vuran dansı...

Magazin Videoları
SON DAKİKA