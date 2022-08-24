Havva Öztel kızı Ayça Tilki'nin doğum gününden paylaştı! Aleyna Tilki kalça dansıyla ortalığı salladı

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, kariyerinin yanı sıra özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu. Attığı her adımla dikkat çeken Tilki, şimdi ise kardeşi Ayça Tilki'nin doğum günü partisiyle gündeme geldi. Kardeşinin doğum gününde kalça dansı yapan ve coştukça coşan Tilki'nin o anlarını ise annesi Havva Öztel kayıt altına alarak yayınladı. Söz konusu görüntülerde; şarkıcının babası Mehmet Tilki'nin de kızlarına eşlik ettiği görüldü. İşte Aleyna Tilki'nin sosyal medyaya damga vuran dansı...