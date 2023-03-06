Hande Erçel'in sevgilileri ile Hakan Sabancı'nın eski sevgilileri kapıştı! Yılın aşkında o kare kahkahaya boğdu... abarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Sabancı'nın Erçel ile yakınlaştığı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Sevgilisi Hakan Sabancı gibi aşk defteri kabarık olan Hande Erçel'in yeni ilişkisi gündemden düşmüyor. Paris tatili dönüşü havaalanında objektiflere yakalanan aşıklara gelen yorumlarla sosyal medyada kahkaha tufanı koptu.