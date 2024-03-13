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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 13 Mart 2024, 13:23 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024, 13:23

Hande Doğandemir'in sevgilisi Murat Ceylan mı? Survivor Murat Ceylan ünlü oyuncu ile aşk mı yaşıyor? O paylaşım kafaları karıştırdı...

2013 yılında katıldığı Survivor ile hayatı değişen 29 yaşında Murat Ceylan bir yandan müzik kariyerine bir yandan da sunuculuk kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Şu an hala Hilmi Cem, Merve Aydın, Avatar Atakan, Batuhan Karacakaya gibi isimlerin yer aldığı Survivor 2024 All Star'da sunuculuk yapmaya devam eden Murat Ceylan'ın adı uzun süredir kimseyle anılmıyordu. Ta ki Murat Ceylan'ın o paylaşımına kadar... Güneşi Beklerken'in ünlü oyuncusu Hande Doğandemir ile paylaşım yaptı. Paylaşımına Ceylan, "Hasretime dayanamadı. Asker ocağıma geldi" notunu yazdı. O paylaşım kafaları karıştırdı...

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