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Hakan Ural'ın eşi Ezgi Can Ural düğüne damga vurdu! Herkes güzelliğini konuştu

Hakan Ural'ın eşi Ezgi Can Ural düğüne damga vurdu! Herkes güzelliğini konuştu
17.10.2022 21:57 - Son Güncelleme: 17.10.2022 21:57

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Sibel Can ile 1988-1999 yılları arasında evli kalan Hakan Ural'ın bu evlilikten dünyaya gelen oğlu Engincan Ural, geçen günlerde sevgilisi Merve Kaya ile dünyaevine girdi. Magazin gündemine bomba gibi düşen düğünde çekilen fotoğraflar ise sosyal medyayı salladı. Hakan Ural, yaptığı son paylaşımlarda çok konuşulan o fotoğraflara yenilerini ekledi. Ural; eşi Ezgi Can Ural, kızı Melisa Ural, oğlu Engincan Ural, gelini Merve Kaya, eski eşi Sibel Can ve minik kızı Gisela'nın yer aldığı aile fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Sibel Can'ın Gisela'ya sarılarak poz vermesi dikkat çekerken Ezgi Can Ural güzelliğiyle büyüledi. İşte o fotoğraf...

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