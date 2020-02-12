Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım mı? Instagram paylaşımındaki detay her şeyi ele verdi 12.02.2020 13:20

Ezgi Eyüboğlu ile geçtiğimiz Haziran ayında boşanan oyuncu Kaan Yıldırım ve şarkıcı Hadise'nin aşk yaşadığı iddia edildi. 34 yaşındaki Hadise Instagram hesabından yaptığı paylaşımla her şeyi ele verdi. Paylaşımda bulunan Hadise'nin fotoğrafındaki detay dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde röportaj veren Hadise, aşk hayatıyla ilgili, "Benimle aynı işi yapan birini hayatımda asla istemem. Başka dalda tanınmış biriyse sıcak bakabilirim. Böyle konuşurken hatırladım 'Asla, asla deme' diye de bir cümle var. Ama yine de kararlıyım" dedi. Eşi Ezgi Eyüboğlu'dan boşandıktan sonra adı Demet Özdemir ile anılan Kaan Yıldırım'ın bu kez de Hadise ile sevgili olduğu iddia edildi. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen 'Kaan Yıldırım ile Hadise sevgili' iddiasının ortaya çıkmasına neden olan o fotoğraf...