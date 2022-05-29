Hadise, Rihanna’nın hamilelik tarzını örnek aldı sosyal medya onu konuştu!

Dünyaca ünü şarkıcı Rihanna, geçen günlerde bebğini kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Attığı her adımla büyük ses getiren Rihanna, hamilelik döneminde tercih ettiği iddialı kıyafetlerle de sık sık dünya basınında yer almıştı. Mehmet Dinçerler'le geçen haftalarda nikah masasına oturan Hadise ise bir konserinde Rihanna'nın hamilelik döneminde giydiği transparan kıyafetinin benzerini tercih etti. İddialı tarzıyla konsere damga vuran Hadise'nin sahne kıyafetine ilk yorum Seda Sayan'dan geldi. İşte Hadise'nin sosyal medyayı ikiye bölen sahne kıyafeti...