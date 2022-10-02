Hadise kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Mehmet Dinçerler'den boşanan şarkıcıdan bomba anlar

Hadise kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Mehmet Dinçerler'den boşanan şarkıcı seyircisine bomba anlar yaşattı. Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma nedeni hakkında iki iddia ortaya atılmıştı. Biri ünlü şarkıcının Murda ile samimi halleri diğeri ise Mehmet Dinçerler'in Hadise'nin sanat hayatıyla ilgili baskı görmesi... Hadise ile Mehmet Dinçerler'in 4.5 aylık evlilikleri 30 Eylül 2022 Cuma günü Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde tek celsede bitti. Hadise'nin boşanma dilekçesinde yer alan "Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiası günlerce konuşuldu, ardından Hadise'nin sahne tarzındaki değişiklikler dikkat çekti. 5 dakikada son bulan evliliğin ardından Hadise ilk konserini verdi. Beşiktaş'ta gerçekleşen konserde sahne şovuyla dikkat çeken 36 yaşındaki Hadise'ye sosyal medyada, "Kraliçe geri döndü" , "Baskıdan kurtuldun, kendine geldin" yorumları yapıdı. İşte o anlar...