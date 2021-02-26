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Güzel oyuncu Yeşim Büber’in yıllar içindeki değişimi! Yıllar teğet geçmiş

Güzel oyuncu Yeşim Büber’in yıllar içindeki değişimi! Yıllar teğet geçmiş
26.02.2021 13:23
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Alişan'la Aynalı Tahir'de fırtınalar estirmişti... 11 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber'in son haline beğeni yağdı. İlk olarak 1998 yılında izleyici karşısına çıkmaya başlayan başrolünü şarkıcı Alişan'ın üstlendiği Aynali Tahir aynı zamanda Yeşim Büber'in de yıldızını parlatmıştı. Dizide Sedef karakterini canlandıran Yeşim Büber, pek çok dizi ve filmde rol aldı ancak sonrasında daha sakin ve doğayla iç iça bir hayatı tercih ederek eşi ve çocuklarıyla kendini mavilere attı. 2006 yılında Mehmet Aksın'la evlenen, Nehir ve Can Yunus adında ikizleri olan Yeşim Büber 11 yıldır ailesiyle birlikte teknede yaşıyor. Anlaşılan Yeşim Büber'e bu yaşam tarzı o kadar iyi gelmiş ki, yıllar adeta teğet geçmiş.


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