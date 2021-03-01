Güzel oyuncu Türkü Su Demirel güzelliğiyle dillerde!

Maraşlı, son günlerin en çok konuşulan yapımı oldu. Başrollerini Alina Boz ve Burak Deniz'in paylaştığı atv ekranlarının yeni fenomeni kendi yıldızını da çıkardı. O isim de Behiye karakterine hayat veren Türkü Su Demirel. Necati karakterine sırılsıklam aşık olan Behiye bunu bir türlü söylemesi, tek başına platonik aşk acısı yaşaması Behiye'nin en büyük derdidir. Evde hiç kimse Necati'yi umursamazken Behiye Necati'nin derin duygular içerisinde söylediği sözlerden bir çok anlam çıkartmakta. Behiye karakterine hayat veren Türkü Su Demirel ise dışarıda bambaşka biri.