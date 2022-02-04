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Gülşen'i tefe koymuştu... Ebru Polat daracık transparan tulumuyla yılan dansı yaptı! Görenler gözlerini alamadı

Gülşen'i tefe koymuştu... Ebru Polat daracık transparan tulumuyla yılan dansı yaptı! Görenler gözlerini alamadı
04.02.2022 17:05

OTOMATİK OYNAT

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Son dönem yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Ebru Polat yine yaptı yapacağını. Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Gülşen'in sahnedeki dansını diline dolayan Ebru Polat, Gülşen'e önce sallamış sonra da hızını alamayıp ağza alınmayacak ifadeleri kullanıp uluorta hakaret etmişti. Tüm bu eleştirilerinin ardından Ebru Polat bugün öyle bir video paylaştı ki görenlerin ağzı açık kaldı. Daracık tulumu geçirip, yılan dansı yapıp paylaşan Ebru Polat, tulumun içi hakkında da uyarı yapmadan edemedi. İşte Ebru Polat'ın olay yaratan o paylaşımı.

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