Gülşen Bubikoğlu son haliyle olay! Gören dilini ısırdı! Tarık Akan’ın biricik partneri, Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı...

Erken yaşta babasını kaybedince okulu bırakmak zorunda kalan Gülşen Bubikoğlu, mankenlik ve dans eğitimi aldı. Tarihler 1973'ü gösterdiğinde ise ünlü ismin hayatı tümden değişti.

Bubikoğlu, Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmaya katıldı ve Necla Nazır'ın ardından ikinci oldu. Dereceye giren Bubikoğlu daha sonra Erler Film öncülüğünde Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filminde başrolü oynayarak kariyerine başladı.

1974 yılında İnanoğlu ile birlikte gizli bir düğünle Kemal Utku'nun evinde evlenen Bubikoğlu; Cici Kız, Ah Nerede, Yaz Bekarı, Evcilik Oyunu, Gırgıriye gibi birçok yapımda rol aldı.

Özellikle Tarık Akan ile başrolü üstlendiği filmlerle hafızalara kazınan oyuncu, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Performansının yanı sıra dillere destan güzelliğiyle de bir döneme damga vuran Bubikoğlu'nun son hali merak edildi.

Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımlarını görenler ise bir kez daha hayran kalarak "Hala çok güzel" yorumunda bulundu.