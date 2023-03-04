Gülşen Bubikoğlu son haliyle olay! Gören dilini ısırdı! Tarık Akan’ın biricik partneri, Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı...

Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada Necla Nazır'ın ardından ikinci olan ve ardından sinemayla tanışan Gülşen Bubikoğlu, Yaban filmiyle 'merhaba' dediği Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdırdı. Özellikle Tarık Akan ile başrolü üstlendiği filmlerle hafızalara kazınan oyuncu, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Performansının yanı sıra dillere destan güzelliğiyle de bir döneme damga vuran Bubikoğlu'nun son hali merak edildi. Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımlarını görenler ise bir kez daha hayran kalarak "Hala çok güzel" yorumunda bulundu. İşte Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...