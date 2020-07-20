Gülşah Saraçoğlu mayosuyla sosyal medyayı salladı! ''Hiç giyinme aç bence''

20.07.2020 13:42

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu sosyal medya hesabı instagram üzerinden gittiği tatil yerinden mayolu fotoğraflarını paylaştı. Saraçoğlu'nun iddialı paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Saraçoğlu'na, Demet Akalın, Deniz Seki, Simge Sağın ve Ece Gürsel gibi ünlü isimlerden övgü gelirken bazı takipçilerinden ise ''Hiç giyinme aç bence'', ''Üstüne para verseler giymem”, "Bu nasıl bir tasarım" gibi yorumlar geldi. İşte Doya Doya Moda programının jürisi olan Gülşah Saraçoğlu'nun sosyal medyada olay olan mayolu fotoğrafları...

Corona virüs salgını nedeniyle şehirler arası ulaşım kısıtlamasının kalkması sonucu ünlü isimler de tatil beldelerine gitmeye başladı. Gülşah Saraçoğlu da soluğu tatilde alan ünlüler arasında.

Gittiği tatil yerinden mayolu pozunu paylaşan Saraçoğlu takipçilerini şaşırttı. Ünlü modacı, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü. Saraçoğlu'na "Hiç giymeseydin", Üstüne para verseler giymem", "Bu nasıl bir tasarım" gibi yorumlar yapıldı.

Demet Akalın ve Ece Gürsel ise ünlü modacının mayosunu beğendiklerini yorum kısmını yazdı.