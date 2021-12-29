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Güldür Güldür’ün Naimesi Ecem Erkek’in eski eşi bakın kim çıktı!

Güldür Güldür’ün Naimesi Ecem Erkek’in eski eşi bakın kim çıktı!
29.12.2021 13:55

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Güldür Güldür'ün Naimesi'ydi! Ecem Erkek'in eski eşi bakın kim çıktı! Kadrosunda Onur Atilla, Özgür Aydın, Onur Buldu, Alper Kul gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Naime karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Ecem Erkek'in eski eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. Erkek'in 2016-2020 yılları arasında evli kaldığı ve tek celsede boşandığı eski eşiyle bir dönem aynı dizide rol aldığı da ortaya çıktı. Bakın Ecem Erkek'in eski eşi kimmiş...

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