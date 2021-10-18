Gönlü zengin! Oğulcan Engin, Ala Tokel ve Burcu Esmersoy’dan şimdi de Miray Daner’le yakalandı

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, çapkınlıklarıyla gündemden düşmüyor.



Oyuncu sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile 1 buçuk yıllık aşkı bittikten sonra ünlü YouTuber Ala Tokel ile kısa süreli aşk yaşayan çapkın işletmeci durmak bilmiyor.





Geçtiğimiz günlerde sunucu Burcu Esmersoy'la samimi bir şekilde eğlenen Engin, önceki gün ise son dönemin parlayan yıldızlarından olan Miray Daner'le yakalandı.



İkili, Emirgan'daki Gizli Kalsın isimli mekandan çıkarken objektiflere yakalandı.





KUBİLAY AKA KISKANDI!

Engin ve Daner, görüntü vermemek için İstanbul trafiğini birbirine katarak gazetecilerle adeta köşe kapmaca oynadı. Tüm çabalarına rağmen görüntülenmekten kurtulamayan ikilinin geçtiğimiz hafta bir doğum günü partisinde tanıştıkları ve flört etmeye başladıkları öğrenildi.





Bu arada güzel oyuncunun eski sevgilisi Kubilay Aka'nın da Daner ve Engin'le geçtiğimiz gün bir mekanda denk geldiği ve kıskançlık krizine girdiği de söylentiler arasında yer alıyor.





Engin'in eski aşkı Ala Tokel de bu aşk haberinin ardından sosyal medyadan attığı "Gelen gideni görüntülü arattı. Öyle diyeyim" mesajıyla genç işletmeciye gönderme yaptı.