Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 24 Ocak Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte puan durumu 24.01.2020 16:40

Kanal D ekranlarında ilgiyle takip edilen Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün eleme heyecanı yaşanacak. Bu anlamda Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu? Sorusu oldukça merak ediliyor. Gelinim Mutfakta programında bugün haftanın finali yapılıyor. 24 Ocak Gelinim Mutfakta eleneni henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacak. Geçen hafta, haftanın birincisi, 5 altın bileziğin sahibi olan gelin 66 puanla Burçin olmuştu. İşte yeni haftanın puan durumu ve detaylar

24 Ocak Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta bugün haftanın final bölümüyle izleyicisiyle buluştu. 24 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Hafta başından beri kıyasıya yarışan gelinler arasında bugün Elif ile Aleyna sıyrılmayı başardılar. Her ikisi de 56 puana sahip olan gelinler bugün Gelinim Mutfakta 24 Ocak Cuma puanları sırasında birbirlerini geçmek için ellerinden gelini yapsa da bütün iş kayın validelerine kalıyor.

24 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

24 Ocak Gelinim Mutfakta eleneni henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacak.

24 OCAK CUMA GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

24 Ocak Gelinim Mutfakta sonucu henüz belli olmadan yarışmacıların hafta başından beri topladıkları, toplam puan durumuna bakalım. Elif ile Aleyna 56 puana sahip ve her ikisi de zirvede yer almaktadır. Elif son bölümde 19 puan alarak gerilerden gelip zirvenin de ortağı konumuna geldi. Üçüncü sırada Burçin 37 puanla üçüncü sırada yer almayı başarırken, son sırada ise 36 puanla bu hafta yarışmaya katılan Dilara yer almaktadır.

Bu hafta Gelinim Mutfakta bilezikleri alan yarışmacı kesinlikle Elif ile Aleyna ikilisinden birisi olacaktır. Ancak elenen yarışmacı halen muallakta olduğunu görüyoruz. Perşembe puanlaması öncesinde Burçin kendisini en son sıradan kurtarmayı başardı.

Genel de Gelinim Mutfakta final bölümünde en son sırada yer alan ve bu hafta yeni gelen yarışmacının son sırada yer alması halinde %99 oranında

GELİNİM MUTFAKTA DA GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?

Bu haftanın en düşük puanını 54 puanla Aleyna aldı. 58 puan alan Betül ise kendi isteğiyle yarışmadan çekildiğini açıkladı. Böylece Betül yarışmaya veda eden isim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA DA GEÇEN HAFTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın birincisi, 5 altın bileziğin sahibi olan gelin 66 puanla Burçin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA NELER YAŞANDI?

Hafta finalinde herkesi şaşırtan ilginç bir durum yaşanıyor. Betül, Aleyna'yı üzerinde 1 tane mum olan pasta ile demoralize etmeye çalışıyor. Burçin ise, Hem Betül'e hem de Aleyna'ya kendisinin yarışmada kalacağını söyleyerek son kozlarını oynuyor. Çiğdem Hanım ve Özden Hanım arasındaki altın rekabeti şiddetini artırıyor. Macide Hanımın "Gitmek istemiyorum ben!" demesi neyi ifade ediyor?