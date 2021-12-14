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Ferhat Güzel’den şoke eden iddia: Sevgilim bana bıçakla saldırdı

Ferhat Güzel’den şoke eden iddia: Sevgilim bana bıçakla saldırdı
14.12.2021 16:19

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Şarkıcı Ferhat Güzel, eğlenmek için gittiği mekanda sevgilisiyle tartışmaya başladı. Eve taşınan tartışma sonrası Güzel, sevgilisi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı iddiasıyla polise sığındı. Şarkıcının sevgilisi Nur Aksoy ise asıl kendisinin darp edildiğini ileri sürdü. "Senin karnını deşeceğim" sözleriyle bıçağı savuran Aksoy, sevgilisinin eline geçirdiği telefonu duvara fırlattı.

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Ünlü şarkıcı Ferhat Güzel, sevgilisi Nur Aksoy tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını ileri sürerek şikayetçi oldu. İddiaya göre Güzel, 27 Ağustos günü sevgilisi Nur Aksoy'la buluştu.

Taksim'deki bir mekanda eğlenen iki sevgili, bir süre sonra aralarındaki para ilişkisi nedeniyle şikayetçi oldukları bir dava nedeniyle tartışmaya başladı. Bir süre sonra mekandan ayrılan ikili, Güzel'in Şişli'deki evinde de tartışmaya devam etti.


SENİN KARNINI DEŞECEĞİM
İddiaya göre; kısa sürede arbedeye dönüşen tartışmada Nur Aksoy, mutfaktan aldığı bıçakla Güzel'e saldırdı. "Senin karnını deşeceğim" sözleriyle bıçağı savuran Aksoy, sevgilisinin eline geçirdiği telefonu duvara fırlattı.


ÜNLÜ ŞARKICI POLİSLERE SIĞINDI
Kafasına aldığı darbe sonrası sevgilisini evden çıkartmaya çalışan Güzel, başarılı olamayınca evden kaçtı. İkilinin yüksek sesli kavgası devam ederken, yoldaki polisleri fark eden ünlü şarkıcı polislere sığındı.


SEVGİLİM BIÇAKLA SALDIRDI
İkili karakola götürüldü. Sabah'ta yer alan habere göre, Nur Aksoy, Taksim'deki mekandan çıktıktan sonra sevgilisinin kendisini darp ettiğini, zorla eve götürdüğünü, burada tekme ve yumruklarla darp edilmeye devam ettiğini anlattı. Güzel ise bıçakla saldırıya maruz kaldığını söyledi.

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