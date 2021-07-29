Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin ayrıldı!

Evlenmeleri beklenen Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin aşka son noktayı koydu. Güzel oyuncu, vakit kaybetmeden Oğulcan Engin’le olan fotoğraflarını sildi. İkili, ayrılığı duyurmadan hayranları Ezgi Eyüboğlu’na ‘Eski eşin Kaan Yıldırım’a dön’ çağrısı yaptı

Ezgi Eyüboğlu'nun, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le aşkı bitti. 2019 yılında 3 yıl evli kaldığı Kaan Yıldırım'dan boşandıktan sonra uzun süre kalbini aşka kapatan Eyüboğlu, teselliyi Engin'de bulmuştu. İkilinin sürpriz aşkına Seda Sayan da onay vermiş ve Eyüboğlu'nu gelini ilan etmişti. Herkes ikilinin evlenmelerini beklerken geçtiğimiz günlerde güzel oyuncu "Evlilik ne zaman?" sorusuna verdiği cevapla şaşırtmıştı.

Oğulcan'la ilişkisi için, "Şu anda öyle bir şey yok. Evlilik düşünmüyoruz" diyen Eyüboğlu, ayrılığın sinyalini verdi. Aradan bir hafta geçmeden güzel oyuncudan ikinci hamle geldi. 33 yaşındaki Eyüboğlu, Oğulcan Engin'le çektirdiği aşk fotoğraflarını önceki gün Instagram hesabından kaldırdı.

İkili birbirini takip etmeyi sürdürse de güzel oyuncuya sosyal medyadaki takipçileri, eski eşi Kaan Yıldırım'la barışması çağrısı yaptı.

OĞULCAN'I SİLDİ!

Ezgi Eyüboğlu, 1.2 milyon takipçili Instagram hesabından Oğulcan Engin ile çekilmiş fotoğraflarını kaldırdı. Genç işletmeci ise Eyüboğlu ile olan fotoğraflarını şimdilik silmeye kıyamadı.