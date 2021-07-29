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Birce Akalay düzgün fiziği ve siyah mayosuyla plajı kasıp kavurdu!

Birce Akalay düzgün fiziği ve siyah mayosuyla plajı kasıp kavurdu!
29.07.2021 16:37 - Son Güncelleme: 29.07.2021 16:37
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Birce Akalay düzgün fiziği ve siyah mayosuyla plajı kasıp kavurdu! Güzel oyuncu Birce Akalay'ın yüzü aşktan yana güldü. Mimar Erdem Hamza ile geçtiğimiz günlerde ilan-ı aşk eden Akalay, önceki gün soluğu Bodrum'da aldı. Oyuncu, Ortakent'teki Dalga Beach'te objektiflere takıldı.


Güzel oyuncu Birce Akalay'ın yüzü aşktan yana güldü. Mimar Erdem Hamza ile geçtiğimiz günlerde ilan-ı aşk eden Akalay, önceki gün soluğu Bodrum'da aldı. Oyuncu, Ortakent'teki Dalga Beach'te objektiflere takıldı. Gün boyu arkadaşları ile sohbet eden Birce Akalay, sıcaktan bunalınca bir ara kendini denize attı.


Düzgün fiziği ve siyah mayosuyla tüm bakışları üzerine toplayan Akalay, köpeği Chipsy ile suda oyunlar oynadı. Sevimli köpeğiyle keyifli anlar yaşayan oyuncunun, keyfine diyecek yoktu. Akşam saatlerinde ise mimar Erdem Hamza, sevgilisinin yanına geldi. İkili, objektiflere
yakalanmaktan kurtulamadı.

Birce Akalay ve mimar sevgilisi Erdem Hamza, Karadeniz turundan sonra Bodrum'da aşk tazeledi.

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