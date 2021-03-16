Esra Erol'daki Hakkı Bey izleyicileri çileden çıkarttı!

Esra Erol'daki Hakkı Türkiye'yi çileden çıkarttı! 'Karımdan boşanmayacağım Hanım da benim sevgilim' diyen Hakkı Bey Esra Erol'da canlı yayınında sözleriyle herkesi şoke etti. Eşi Hanım'ın 9 Mart tarihinde telefonuna bir mesaj atarak kendisini terk ettiğini söyleyen İsmail Bey, "Çocuğumuz yok. Eşim rahatsızdı ve 15 yıldır tedavilerle uğraşıyorduk. Benim onu terk etmem lazımken o beni terk etti. Ortada hiçbir sorun yokken neden gitti anlamıyorum. Benim tek isteğim gelsin buraya anlaşmalı olarak boşanalım!" sözlerini dile getirdi. Ardından ortaya çıkan ve 'Hakkı ile kaçtım' diyen Hanım canlı yayında eşi İsmail Bey ile yüzleşti. Hakkı Bey'in de evli ve çocuklu olduğunun ortaya çıkmasıyla bir aile dramı gün yüzüne çıktı. Stüdyoya gelen iddiaların odağındaki Hakkı Bey 'Karımdan boşanmayacağım Hanım da benim sevgilim' sözleriyle başta Hanım'ın eşi İsmail Bey olmak üzere herkesi çileden çıkarttı.