Eşkıya'nın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi meğer EDHO'da da rol almış! İşte güzel eşi

İlk olarak 2015 yılında izleyici karşısına çıkan, o gün bugündür zirveden inmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimleri bulunduran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Yunus Emre Yıldırımer. Edho'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Eşi ile olan fotoğraflarını medya hesabından paylaşan Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melissa'nın güzelliği herkesi büyülüyor. Birlikte sık sık fotoğraf paylaşan çift için maşallah demek gerek. İşte Eşkıya'nın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in güzel eşi...