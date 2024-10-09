Erdinç Acar’ın eski eşi Hande Demir 3 kadın tarafından tekme tokat dövüldü!

Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024, 18:19 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2024, 18:19

Erdinç Acar 2020 yılında yollarını ayıran sosyetik güzel Hande Demir, hafta sonu ünlü bir eğlence mekanına gitti. Ancak Demir mekan çıkışı üç kadının saldırısına uğradı.

Sabah'tan Bülent Cankurt, konuyla ilgili yazısında şu ifadelere yer verdi: "Sosyetik güzel Hande Demir'in, hafta sonunda, ünlü bir eğlence mekanı çıkışında üç kadının saldırısına uğradığını öğrendim.

Evet, yanlış okumadınız... Mekanın kapısında bekleyen üç kadın, mekandan çıkan Hande Demir'e tekme tokat saldırmış.

Kapıdaki güvenlik görevlileri, Hande Hanım'ı kadınların elinden zor almış.

Saldırının nedenini öğrenmek için biraz araştırdım. Kesin bilgi edinemedim ama dedikodular şöyle: Hande Demir, iki kız arkadaşı ve Zafer adlı bir erkek ile mekana eğlenmeye gitmiş.

Hande Hanım, gecenin ortasında Zafer Bey'in de göründüğü bir paylaşım yapmış. Bu paylaşımı gören Zafer Bey'in eşi, yanına iki kadın arkadaşını alıp mekana gelmiş ve çıktığında da saldırmışlar.

Hande Demir, Zafer Bey ile bir ilişkisi var da o yüzden mi saldırıya uğradı yoksa yanlış anlaşılmanın kurbanı mı oldu bilmiyorum. Yakında öğrenirim.

Üç çocuğunun babası Erdinç Acar'dan 2020'de ikinci kez boşanan Hande Demir, bu yılın başında Öznur Yakın'ın eşi Burak Yakın ile 'samimi' dansı yüzünden çevresinden veto yemişti"