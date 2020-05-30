Engin Altan Düzyatan'dan Kuruluş Osman açıklaması! Geri dönsün deniliyordu! Ancak son noktayı koydu

30.05.2020 14:14

ATV ekranlarında heyecanla takip edilen Kuruluş Osman'da bu hafta Alişar'ın cezası kesildi. Osman Bey'in Alişar'ı obaya eli kolu bağlı getirmesi ve infaz etmesi geceye damgasını vuran sahnelerden oldu. Reyting rekorları kıran "Kuruluş Osman" dizisinin kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. 19. bölümde Sungur Tekin'in katılması izleyicileri heyecanlandırdı. Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan'ın son paylaşımı kafaları karıştırsa da gerçek ortaya çıktı. Düzyatan geri dönüyor iddialarına son noktayı koydu.

Türkiye'de bir dönem reyting rekorları kıran ve şu anda Pakistan'da büyük bir beğeni kazanan Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, NBA'de Cleveland Cavaliers takımında forma giyen Cedi Osman'ın sosyal medya hesabına konuk oldu.

Engin Altan Düzyatan'ın Diriliş Ertuğrul'un devam niteliğinde olan dizisi Kuruluş Osman'a katılıp katılmayacağı merakla bekleniyor.

Cedi Osman'ın canlı yayına konuk olan Engin Altan Düzyatan, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Cedi Osman, sosyal medya hesabından gelen 'Tarihi bir dizide yine rol alacak mısınız' sorusunu Engin Altan Düzyatan'a iletti.

Gelen bu soru ise Kuruluş Osman olarak yorumlandı.

Engin Altan Düzyatan ise soruya şöyle cevap verdi: ''Bir projeyi seçerken tarihi ya da günümüz diye değerlendirmiyorum. Hikayesine göre toplumda oluşturacağı etkiye göre bir değerlendirme yapıyorum. O yüzden hiç bilmiyorum. Oynayabilirim de oynamayabilirim de. Bu tamamen karşıma çıkacak senaryolara ve benim hissettiklerime bağlıdır. O işin bende oluşturacağı etkiye bakıyorum. Beni daha zorlayacak rolllere dikkat ediyorum. Çünkü yapabileceklerini tekrar tekrar yapmanın bir anlamı yok. Kariyerimin başından beri hep farklı farklı rollerde görev almaya çalıştım.''