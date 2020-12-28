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Engin Akyürek'in gözlerden uzak yaşayan anne ve babasına bakın! Anne-oğulun benzerliği görenleri şaşkına çevirdi

Engin Akyürek'in gözlerden uzak yaşayan anne ve babasına bakın! Anne-oğulun benzerliği görenleri şaşkına çevirdi
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Şimdilerde Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Sancar Efe karakteriyle adından söz ettiren ve rol arkadaşı Tülin Yazkan'la özel hayatında aşk yaşadığı iddia edilen Engin Akyürek, Güney Amerika ülkelerinde de şöhrete kavuştu. Bu popülaritesinin aksine özel hayatını ve ailesini gözlerden uzak tutan Engin Akyürek'in aile bireyleri merak ediliyor. Rol aldığı dizilerle ünü sınırları aşan Engin Akyürek pek çok ünlü ismin aksine aile üyelerini gözlerden uzak tutmayı tercih edenlerden. Bu durum yine de annesinin ve babasının fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasının önüne geçemedi.


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