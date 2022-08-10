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Emre Altuğ ‘öyle aşıktım ki’ deyip yayınladı! Eski eşi Çağla Şıkel'den de benzer bir paylaşım geldi

Emre Altuğ ‘öyle aşıktım ki’ deyip yayınladı! Eski eşi Çağla Şıkel'den de benzer bir paylaşım geldi
10.08.2022 01:46 - Son Güncelleme: 10.08.2022 01:51

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Şarkıcılığının yanı sıra oyunculuk ve sunuculukta yapan Emre Altuğ; Tatlı Hayat, Lise Defteri ve Sensiz Olmuyor isimli dizilerde rol aldı. 'Bu Kadar Mı', 'Gidecek Yerim Mi Var', 'Su Gibisin', 'Kapış Kapış' ve daha nice şarkısıyla hafızalara kazınan Altuğ, kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşuldu. Altuğ, özellikle oğulları Uzay ve Kuzey'in annesi Çağla Şıkel ile yaptığı evlilikle bir dönem magazin gündeminden düşmedi. Son olarak verdiği bir röportajla gündeme gelen Altuğ, eski eşiyle ilgili yaptığı açıklamalarla günlerce konuşuldu. Ünlü sanatçı şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine topladı. Altuğ, 'öyle aşıktım ki' deyip üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Emre Altuğ'un ardından Çağla Şıkel de benzer bir paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım...

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