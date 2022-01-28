Efkar gecesi! Serenay Sarıkaya sevgilisi Umut Evirgen'in mekanında aşka geldi! Müslüm Gürses'in Unutamadım şarkısını söyledi!

Serenay Sarıkaya sevgilisi Umut Evirgen'in mekanında aşka geldi o anlar ortalığı yıktı geçti! Kendisi gibi oyuncu olan Kerem Bürsin ile evliliğin eşiğinden döndükten sonra birçok kişi ile adı anılan Serenay, geçtiğimiz hafta takıntılı hayranı nedeni ile zor günler geçirmiş, sevgilisi Umut ise bir an olsun güzel oyuncuyu yalnız bırakmamıştı. Önceki akşam Umut Evirgen'in mekanında kafa dağıtan Serenay Sarıkaya'nın arabesk şarkı söylediği anlar kısa sürede gündem oldu, akıllara Kerem Bürsin geldi... Ünlü oyuncu yıllar önce verdiği bir röportajda Kerem Bürsin'in kendisinin arabesk tarafını komik bulduğunu söylemişti.