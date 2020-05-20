Edis Görgülü bir kadınla yarı çıplak fotoğrafını önce paylaştı sonra kaldırdı! O isim Aybüke Albere mi?

20.05.2020 12:23

Şarkıcı Edis, bir kadınla sarılarak verdiği pozla magazin gündemine bomba gibi düştü! Edis, Instagram hesabından bir kadınla sarıldığı pozunu 'Yazdır artık' notuyla yayınlayan 29 yaşındaki popçunun, 11 yıllık sevgilisi Aylin Önce ile yollarını ayırdığı iddia edilmişti. Sosyal medyadan yarı çıplak ve siyah - beyaz olan fotoğrafı paylaşan ve ardından hemen silen Edis Görgülü'nün arka arkaya yaptığı bu hamleler, akıllara "Edis'in yanındaki kişi sevgilisi mi?" sorularını getirdi. Fotoğraftaki kadın ise burnundaki hızmadan dolayı bakın hangi şarkıcı olduğu ileri sürüldü...

Edis'in, bir kadınla sarılarak verdiği poz sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. "Ünlü şarkıcının yanındaki kişi sevgilisi mi?" soruları gündeme geldi. Fotoğraftaki kadının burnundaki hızmadan dolayı şarkıcı Aybüke Albere olabileceği öne sürüldü.

Edis, Instagram hesabından bir kadınla sarıldığı pozunu 'Yazdır artık' notuyla yayınladı. 29 yaşındaki popçunun, 11 yıllık sevgilisi Aylin Önce ile yollarını ayırdığı iddia edilmişti.

Şarkıcı Edis'in bu fotoğrafı hayranlarını da şaşırttı. Fotoğraftaki kadının, burnundaki hızmadan dolayı şarkıcı Aybuke Albere olduğu öne sürüldü.

Şarkıcının, bir süre sonra paylaşımını sosyal medya hesabından silmesi dikkat çekti. Edis, daha önce Aybuke Albere hakkında şunları söylemişti: "İzmir'de bir şekilde herkes birbirini tanır. Aybüke ile çocukluğumuzdan beri arkadaşız. 13-14 yaşlarındayken Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir kafede oturup müzikle ilgili hayaller kurduğumuzu hatırlıyorum. O zamanlar Aybüke'nin sesini hayranlıkla dinliyordum. Benim de ergenlik zamanım, sesim kötüydü."