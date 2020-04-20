Ebru Şallı oğlu Pars’ı mezarı başında ziyaret etti! Ebru Şallı oğlunun mezarına çiçek ve bileklik bırakarak ayrıldı

Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören Pars, Cuma günü düzenlenen cenaze namazıyla Kilyos mezarlığına defnedildi. Şallı, "ponçik" diye hitap ettiği oğlunun mezarı başında uzun süre dua ettikten sonra mezarın başına bileklik ve çiçek bıraktı. Bileklikte sembol ve 45 numarası olduğu görüldü. Şallı, daha sonra mezarın başından ayrıldı.
Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 9 yaşındaki oğlu Pars geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybetti. Ebrı Şallı, yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören ve Kilyos mezarlığına defnedilen oğlu Pars Tan'ın mezarını bugün ziyaret etti. Şallı, "ponçik" diye hitap ettiği oğlunun mezarı başında uzun süre dua ettikten sonra mezarın başına bileklik ve çiçek bıraktı. Bileklikte sembol ve 45 numarası olduğu görüldü. Şallı, daha sonra mezarın başından ayrıldı.