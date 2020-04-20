Ebru Şallı oğlu Pars’ı mezarı başında ziyaret etti! Ebru Şallı oğlunun mezarına çiçek ve bileklik bırakarak ayrıldı

20.04.2020 17:54

Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören Pars, Cuma günü düzenlenen cenaze namazıyla Kilyos mezarlığına defnedildi. Şallı, "ponçik" diye hitap ettiği oğlunun mezarı başında uzun süre dua ettikten sonra mezarın başına bileklik ve çiçek bıraktı. Bileklikte sembol ve 45 numarası olduğu görüldü. Şallı, daha sonra mezarın başından ayrıldı.