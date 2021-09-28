Dua Lipa’ya benzetilen oyuncu Birsu Demir’in bikinili pozları dikkat çekti!

Birsu Demir, kadrosunda Şafak Sezer, Evrim Akın, Anıl Tetik gibi oyuncuların yer aldığı Alemin Kralı dizisinde canlandırdığı Oben karakteri ile adını geniş kitlelere duyurmuştu. Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Demir, geçen aylarda dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzerliğiyle gündeme gelmişti. Genç oyuncu şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı bikinili paylaşımlarla çok konuşuldu. Öte yandan iddialı paylaşımlarda bulunan Demir'in son hali de dikkat çekti. İşte Birsu Demir'in sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımları ve son hali...