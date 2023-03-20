Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu ilk kez yan yana! Aşıklar TAKVİM’e fena yakalandı!

Mert Yazıcıoğlu, meslektaşı Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini geçen aylarda sonlandırmıştı. Dilan Çiçek Deniz de kısa bir süre önce İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayırmıştı. Bir süredir kalpleri boş olan iki ünlü oyuncunun adları aşk dedikodularına karışmış ve ilk açıklama Dilan Çiçek'ten gelmişti. "Birbirimizi tanıma aşamasındayız" diyen Deniz, Mert Yazıcıoğlu ile ilk kez yan yana görüntülendi. Okan Bayülgen'in oynadığı Richard adlı tiyatro oyununda ortaya çıkan ikili, TAKVİM'den Doğan Savaş'ın objektifine takıldı. İşte Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu'nun o kareleri...