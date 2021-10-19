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Destan dizisinin Akkız'ı Ebru Şahin'in Ebru Polat'ın klibinde oynadığı anlar ortaya çıktı

Destan dizisinin Akkız'ı Ebru Şahin'in Ebru Polat'ın klibinde oynadığı anlar ortaya çıktı
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Destan dizisindeki dişi kurt Ebru Şahin'in o kareleri yıllar sonra ortaya çıktı! Son dönemin yıldızı parlayan oyuncuları arasında yer alan genç yetenek oyunculuğu kadar güzelliği ve özel hayatıyla da gündeme geliyor. Sevgilisi Cedi Osman ile evlilik yolunda ilk adımı atan Ebru Şahin, Atv'nin yeni dizisi Destan'da canlandıracağı karakterle şimdiden hayranlarından tam puan aldı. Başarılı oyuncu bilindiği üzere yine Atv dizisi olan Hercai'de Reyyan karakteri ile kariyerinde büyük çıkış yakalamıştı. Doğal güzelliği ile de sık sık adından söz ettiren Ebru Şahin'in, yıllar önce Ebru Polat'ın klibinde oynadığı halleri sosyal medya gündeminde. Şahin'i görenler, 'Hep naif ve güzelmiş' yorumunda bulunuyor.

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