Haberler Magazin Videoları Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hakkında şoke eden iddia! Yaz boyunca dudak dudağa görüntülenen sevgililer meğer...

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hakkında şoke eden iddia! Yaz boyunca dudak dudağa görüntülenen sevgililer meğer...

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hakkında şoke eden iddia! Yaz boyunca dudak dudağa görüntülenen sevgililer meğer...
21.09.2021 16:30
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2021 yılının başlarına damgasını vurmuştu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı... Yağmur Tanrısevsin'in yakın arkadaşı Demet Özdemir ile eski sevgilisi Oğuzhan Koç'un uzun süredir dedikodusu dönen ancak bir türlü resmiyete dökülmeyen ilişkisi bir Alaçatı tatilinde birlikte görülmeleriyle ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz yaz aylarına da sık sık çıktıkları tatillerle damgasını vuran Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. İddianın kaynağı ise İtalyan basını. Çizme basınında yer alan habere göre Demet Özdemir-Oğuzhan Koç aşkı bir projeden ibaret. İşin içinde ise Acun Ilıcalı var. İşte o haberin detayları...


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