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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023, 10:58 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023, 11:24

Demet Özdemir sevgilisi Sergio ile fotoğrafını paylaştı!

Yunan Dj Sergio ile aşk yaşayan Demet Özdemir, sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı. Ünlü çiftin Yunanistan’da başlayan aşkları Türkiye’ye taşındı. İşlerinden dolayı yurda dönen Özdemir’i sevgilisi Sergio da yalnız bırakmadı.

Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç geçtiğimiz sene ağustos ayında görkemli bir düğünle evlenmişti. Evliliklerinin ilk aylarında kriz yaşayan ikili, 8 aylık evliliklerini tek celsede noktalamıştı.

Arkadaş kalmaya karar veren ikili, boşandıktan bir ay sonra sosyal medya hesaplarından birbiriyle olan fotoğrafları silmişti. Ayrılığın ardından Yunanistan'a moral tatiline giden Özdemir'in gönlünü Yunan DJ Sergio çelmişti. Yunanistan'dan ev alan ve bir süredir ülkede tatil yapan ünlü oyuncu katıldığı bir partide dj Sergio ile yakınlaşmıştı. İkilinin arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüştü.

İSTANBUL'A GELDİLER
Çiftin mutlu birlikteliklerinden ilk kare Özdemir'den geldi. Oyuncu, DJ Sergio ve arkadaşlarıyla çekilen bir kareyi Instagram hesabından paylaştı. Yaz başından beri Yunanistan'da olan Özdemir, Türkiye'ye döndü. İddiaya göre işleri için yurda dönen güzel oyuncuyu, sevgilisi Sergio da yalnız bırakmadı. Birlikte İstanbul'da olan çift, aşklarını buraya da taşıdı.

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