RAMAZAN İMSAKİYE
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Demet Akalın ''temizlik'' deyip paylaştı! Lüks evini gören şaştı kaldı

Demet Akalın ''temizlik'' deyip paylaştı! Lüks evini gören şaştı kaldı
19.04.2023 09:31 - Son Güncelleme: 19.04.2023 09:40

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Tanıyabilene aşk olsun!...

Okan Kurt ile mutlu bir birliktelik sürdüren Demet Akalın, hem kariyeri hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla sık sık magazin manşetlerini süsledi. Sosyal medyayı aktif kullanan ve hemen hemen her paylaşımıyla adından söz ettiren Akalın, son yayınladığı görüntülerle yine çok konuşuldu. Ünlü şarkıcı, bu kez farklı bir paylaşıma imza attı ve Bodrum'daki evini takipçileriyle paylaştı. Sıkı dostu Esra Balamir ile evinin içini düzenleyen Akalın, "İç mimarlık bizden sorulur" ifadelerini kullandı. Akalın'ın zevkle döşenmiş evi ise dikkat çekti. İşte Demet Akalın Bodrum'daki evi...

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