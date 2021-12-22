Dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor! Yasmin Erbil'e annesi sahip çıktı! Nergis Kumbasar: "Çok dozunda giyiniyor"

Yasmin Erbil öyle bir dekolte verdi ki her şey belli! Annesi Nergis Kumbasar 'çok dozunda' giyiniyor diyor Mehmet Ali Erbil..... Yasmin Erbil'in şöhreti annesi Nergis Kumbasar ve babası Mehmet Ali Erbil'i çoktan geçti bile. Özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde oyunculuk kariyerine de adım atmıştı. Babasının taciz skandallarıyla gündeme gelen Yasmin Erbil'in son paylaşımı yine olay yarattı. Genç Erbili yine cesaretini konuşturdu.

Yasak Elma dizisinde Canan karakterine hayat veren Yasmin Erbil, güzelliğiyle de milyonları büyülemişti.

Yasak Elma dizisinde ara sıra gözüken Yasmin Erbil, dekolteli paylaşımıyla akılları başlardan aldı götürdü.

Kısa bir süre önce Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'a taciz ettiği yönünde iddialarla gündeme gelince; Yasmin Erbil ise babası ise "Arkadaşlar sürekli bir açıklama bekliyorsunuz benden. Herkes kendi ayrı bireydir ama aile her şeydir.

Sanmayın ki yanlışları, doğruları görmüyorum. Hepsini görüyorum ama ben 2018'den beri babamı kaybetme korkusuyla cebelleşiyorum. 24 yaşında bir kızı olduğunun babam da farkında, merak etmeyin ve benim hep arkamda oldu, olmaya çalışıyor" yorumunda bulunmuştu.

"KIZIM DOZUNDA GİYİNİYOR"

Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan kızı Yasmin Erbil'in sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşımın gündem olmasıyla ilgili konuşan Kumbasar, "Kızım hiçbir zaman açık saçık giyinmedi. Bir genç kıza satılan giysiler neyse onu giyiyor.

Mini elbise ve dekolteli giyinmesini de son derece dozunda buluyorum. Hatta onu bazı yaşıtlarında baktığımda benim kızım son derece dozunda olduğunu düşünüyorum. Göz önünde ve güzel bir kız. O yüzden de onu haber yapmak hoşlarına gidiyor. Yasmin'e bu haberlerinin mantığında tıklanma olduğunu da anlattım." demişti.

Her paylaşımı olaya yaratan Yasmin Erbil, gündeme bomba gibi düşen bir paylaşımda bulundu. Üzerine yapışan kıyafetinin altına iç çamaşırı giyinmeyen Yasmin Erbil'in incecik ve fizik hatları da ortaya çıktı.

Yasmin Erbil, bu paylaşımıyla kısa sürede 14 bini aşkın beğeni aldı.