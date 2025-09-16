China Suárez çocuklarıyla Türkçe öğrenmeye başladı!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin nişanlısı ve ünlü oyuncu China Suárez, İstanbul'daki hayatına dair paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Çocuklarıyla birlikte Türkçe öğrenmeye başladığını sosyal medya hesabından paylaşan Suárez'in görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

Türk mutfağını ve İstanbul'u keşfediyor

Bir süredir çocuklarıyla İstanbul'da yaşayan Suárez, fırsat buldukça kentin turistik noktalarını geziyor. Ayrıca Türk mutfağının lezzetlerini keşfettiğini de takipçileriyle sık sık paylaşıyor. Hayranlığını dile getiren ünlü isim, İstanbul'da yaşamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtiyor.

Çocuklarıyla Türkçe pratiği

Eski eşi Benjamín Vicuña'dan üç çocuğu bulunan Suárez, son paylaşımında çocuklarına Türkçe öğretmeye başladığını gösterdi. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde çocuklarına Türkçe sayıları öğrettiği, ayrıca "Nasılsın, iyi misin?" gibi günlük ifadeleri pratik ettirdiği görüldü.

Paylaşımlar kısa sürede büyük ilgi gördü.