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Ceren Benderlioğlu'nun kumsaldan paylaşımına yorum ve beğeni yağdı

Ceren Benderlioğlu'nun kumsaldan paylaşımına yorum ve beğeni yağdı
05.01.2022 21:26 - Son Güncelleme: 05.01.2022 21:27

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EDHO'nun güzeller güzeli Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'na bakın! Başrolünü Oktay Kaynarca'nın üstlendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle büyük beğeni toplayan Ceren Benderlioğlu, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken oyuncu, kumsaldan yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Keyifli halleriyle dikkat çeken Benderlioğlu'nun fit haline ise övgü yağdı. İşte Ceren Benderlioğlu'nun o paylaşımı...

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