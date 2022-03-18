Ceren Benderlioğlu’ndan peş peşe spor paylaşımları! Kalça ve sırt antrenmanı ortalığı yaktı geçti...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle yıldızı parlayan Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, spor yaptığı anlara ait video ve fotoğrafları Instagram sayfasında yayınladı. Oldukça zor hareketler yapan Benderlioğlu, görenleri şaşkına çevirirken fit haliyle beğeni topladı. İşte Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Ceren Benderlioğlu'nun sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...