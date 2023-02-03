Cem Belevi ile ayrılığı uzun süre gündemden düşmeyen İrem Derici geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. İrem Derici'nin Survivor'ın eski yarışmacılarından Atakan Işıktutan'la aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.Hatta Işıktutan, İrem Derici'nin eski aşkı Cem Belevi'yle de arkadaş çıkmıştı.Günler sonra İrem Derici, Söylemezsem Olmaz programına konuk olan İrem Derici'nin, Atakan Işıktutan'la aşkını doğruladı. Ancak aşk açıklamasının önüne geçen bambaşka bir detay vardı.

ARTO İŞ BAŞINDA

Cem Belevi ile ilişkisi olaylı bir şekilde sonlanan İrem Derici ile Belevi'nin eski sevgilisi olan Bircan Bali programda bir araya geldi.Arto'nun ısrarları üzerine ortam bir anda buz kesti. Cem Belevi konusunu açan Arto'ya önce İrem Derici "Bebeğin burada kaç kere işlendi bu konular, dünün gazetesi bunlar" dese de Arto durmadı.Arto bunun üzerine "Şimdi bir kolye mevzusu var. Şimdi Cem Belevi o kolyeyi sana (İrem Derici'ye) vermiş ama sonra ondan alıp sana (Bircan Bali'ye) vermiş."Bali, "Kronoloji öyle değil. Neyse konuşmayalım bu konuyu" derken Derici de "Evet kapatalım" dedi.Arto bunun üzerine ısrarla "Öyle değil mi? Senden (Bircan Bali) alıp mı ona (İrem Derici) veriyor?" diye sordu.Ebru Şancı'nın "Bu ikisinin gözlerine bir bakın, kanacak insanlar mı?" demesi üzerine sözlerine devam eden Bircan Bali, "İrem de biraz kanacak tip var. Onu bazen uyandırmak gerekiyor. Biz İrem'le eski dostuz. Yıllar önce down sendromu çocuklar için yardım kampanyası başlatmıştım biz orada tanıştık. İrem için hep iyi kalpli bir insan derim" şeklinde konuştu.