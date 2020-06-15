Cansu Tosun dans etti sosyal medyanın yüreği ağzına geldi! 'Çok zıplama bebek gelecek'

15.06.2020 11:03

Cansu Tosun, yakın arkadaşları Gökçe Bahadır, Begüm Akkaya ve Leyla Lidya Tuğutlu ile yaklaşık 4 aydır görüşmüyordu. Karantina süreci boyunca görmediği arkadaşları ile evinin bahçesinde bir araya gelen Erkan Koçlak Köstendil'in eşi Cansu Tosun, dans şovu ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Doğuma sayılı günler kala Cansu Tosun'un bu şekilde dans etmesine sosyal medyadan, 'Aman çok zıplama bebek gelecek Cansu' şeklinde yorumlar yapıldı. İşte son hali ile beğeni yağmuruna tutulan Cansu Tosun'un Instagram'dan paylaştığı dans videosu...