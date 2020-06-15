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Cansu Tosun dans etti sosyal medyanın yüreği ağzına geldi! 'Çok zıplama bebek gelecek'
Cansu Tosun dans etti sosyal medyanın yüreği ağzına geldi! 'Çok zıplama bebek gelecek'
Cansu Tosun, yakın arkadaşları Gökçe Bahadır, Begüm Akkaya ve Leyla Lidya Tuğutlu ile yaklaşık 4 aydır görüşmüyordu. Karantina süreci boyunca görmediği arkadaşları ile evinin bahçesinde bir araya gelen Erkan Koçlak Köstendil'in eşi Cansu Tosun, dans şovu ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Doğuma sayılı günler kala Cansu Tosun'un bu şekilde dans etmesine sosyal medyadan, 'Aman çok zıplama bebek gelecek Cansu' şeklinde yorumlar yapıldı. İşte son hali ile beğeni yağmuruna tutulan Cansu Tosun'un Instagram'dan paylaştığı dans videosu...
15.06.2020 11:42
- Son Güncelleme: 15.06.2020 12:00
Cansu Tosun, Instagram'dan yakın arkadaşları ile bir araya geldiği eğlenceli anların görüntülerini paylaştı. 9 aylık hamile Cansu Tosun , oyuncu arkadaşları Gökçe Bahadır , Leyla Tuğutlu ve Begüm Akkaya ile evinin bahçesinde dans etti.
Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ile 2018 yılında dünyaevine giren Cansu Tosun'un dans videosu beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Pandemi nedeniyle yakın arkadaşları Gökçe Bahadır , Leyla Tuğutlu ve Begüm Akkaya ile 4 ay boyunca bir araya gelemeyen Cansu Tosun'un keyfi pek yerinde...
Sosyal medya hesabından bu keyifli anlara dair paylaşımlarda bulunan Cansu Tosun'un karnı burnunda dansı bazı hayranlarının yüreğini ağzına getirdi.
Oğlu Marsel'i kucağına almak için sayılı günleri kalan Tosun, doğumuna sayılı günler kala sosyal medya paylaşımlarını da arttırdı.