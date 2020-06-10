10.06.2020 13:02

Caner Çalışır hayatını kaybetti. Ölüm haberini Caner Çalışır'ın yakın arkadaşı DJ Hakan Kakız Instagram hesabından duyurdu. Kerimcan Durmaz’ın yakın arkadaşı Caner Çalışır, 2016 yılında da yoğun bakıma alınmıştı. Caner Çalışır'ın ölüm haberinin ardından şarkıcı İrem Derici başta olmak üzere pek çok isim başsağlığı mesajını yayınladı. Peki 31 yaşındaki Caner Çalışır'ın hastalığı ve ölüm nedeni ne?

Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Berna Arıcı ile çektiği "Berna saçında kene var topla topla gene var" videosuyla tanınan ve "Ablan Star Bebeğim" cümlesiyle birçok kişinin tanıdığı isim haline gelen Caner Çalışır, dizilerde de konuk oyuncu olarak birçok kez karşımıza çıkmıştı. Okan Bayülgen ile birlikte bir süre çalışan Caner Çalışır, DJ'lik performansıyla da biliniyordu.

DJ'lik yapan 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, bu sabaha karşı geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ölüm haberini Caner Çalışır'ın yakın arkadaşı DJ Hakan Kakız Instagram hesabından duyurdu.

"Ablan star bebeğim" sözüyle tanınan DJ ve fenomen Caner Çalışır, bu sabaha karşı geçirdiği kalp krizi nedeniyle 31 yaşında vefat etti. Acı haberi alan İrem Derici ise "Kalbim sızlıyor" diyerek yaşadığı üzüntüyü paylaştı.

Caner Çalışır, Kerimcan Durmaz, İrem Derici ve Selin Ciğerci gibi birçok ünlü isimle yakın arkadaştı.

2016 YILINDA YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Sosyal medyanın popüler isimlerinden Caner Çalışır 2016 yılında hastaneye kaldırılmıştı. Konu hakkında Caner Çalışır'ın yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu.

Caner Çalışır'ın sağlık durumuna ilişkin ilk resmi açıklama yoğun bakımda tedavisine devam edilen hastane tarafından şu açıklama yapılmıştı: "Caner Çalışır'ın ilk müdahalesi acil serviste yapılmıştır. Kalp yetmezliği, dilate kaardiyomiyopati ve çoklu organ yetmezliğinin izlenmesi üzerine hastamız yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Hastamızın durumunun düne göre daha iyi olduğu gözlenmiştir. Ancak hayati riski devam etmektedir"

Caner Çalışır'ın yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz, Çalışır'ın hastane odasından gönderdiği notu takipçileriyle paylaşmıştı:

Caner'im kağıt kalem isteyip "ablan star" yazmış. Dün olduğundan daha iyi. Az önce gördüm çok daha iyiydi. Allah dualarımızı kabul etti. Herkese çok teşekkür ederim. Dualarını eksik etmeyin, Allah'tan ümit kesilmez. Bizi bırakmayacak inşallah.