Camdaki Kız 13. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! ‘’Hayri ile Sedat karşı karşıya gelir’’

Merakla beklenen Camdaki Kız 13. bölüm 2. fragmanı izle. Kanal D’nin sevilen dizisi Camdaki Kız’ın yeni bölüm fragmanı nefes kesti. Fragmanda, Sedat birden ortaya çıkan Hayri'den hiç hoşlanmamıştır. Kendince ona bir uyarıda bulunur. Öte yandan Rafet şirketteki pozisyonundan ayrılacağını aileye açıklar. Bunu duyan Sedat başkan olmak için annesinden yardım ister. Sedat tüm bunlar olurken Cana ile olan aşkından da vazgeçmez. Her şey üst üste gelir ve Nalan zor bir durumda kalır. Nalan, Sedat ve Cana'yı yakalayacak mı? İşte Camdaki Kız’ın 13. bölüm 2. fragmanı…