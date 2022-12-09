Çağla Şıkel ve Edis aşk mı yaşıyor?

Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Çağla Şıkel geçtiğimiz aylarda Edis'in kulisinde ortaya çıkmıştı. Hatta o dönem Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'la anılan Çağla Şıkel, "Edis'in kulisi" notuyla paylaştığı fotoğrafla dikkat çekmişti. Daha sonra yine ünlü popçuyla görüntülenen Çağla Şıkel "Yeni bir aşk mı?" sorularını yanıtsız bırakmıştı. Geçtiğimiz günlerde de bir mekanda el ele görüldükleri iddia edilen ikiliden flaş bir haber geldi. Emre Altuğ ile boşandıktan sonra evliliğe sıcak bakmayan Çağla Şıkel ile evlenmek istiyor.