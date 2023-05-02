Haberler Magazin Videoları Buse Varol'un son halini gören inanamadı! Hem bir deri bir kemik kaldı hem de yüzü gözü değişti! Alişan'la kucak pozu olay

Buse Varol'un son halini gören inanamadı! Hem bir deri bir kemik kaldı hem de yüzü gözü değişti! Alişan'la kucak pozu olay

Buse Varol'un son halini gören inanamadı! Hem bir deri bir kemik kaldı hem de yüzü gözü değişti! Alişan'la kucak pozu olay
02.05.2023 16:55 - Son Güncelleme: 02.05.2023 16:57

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Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve bilhassa Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Varol bir dönem sürekli "Kilo aldın" yorumlarıyla karşılaşınca kolları sıvamışti. Sıkı bir programla zayıflayan Buse Varol son halini paylaştı. Bir deri bir kemik kalan Buse'nin yüzü gözü de değişti. İşte Buse Varol'un son hali.

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