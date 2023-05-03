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Buse Varol'un son halini gören inanamıyor! Hem bir deri bir kemik kaldı hem de yüzü gözü değişti! Alişan'la kucak pozu olay

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve bilhassa Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Varol bir dönem sürekli "Kilo aldın" yorumlarıyla karşılaşınca kolları sıvamışti. Sıkı bir programla zayıflayan Buse Varol son halini paylaştı. Bir deri bir kemik kalan Buse'nin yüzü gözü de değişti. İşte Buse Varol'un son hali.

03.05.2023 10:11 - Son Güncelleme: 03.05.2023 10:12
Buse Varol’un son halini gören inanamıyor! Hem bir deri bir kemik kaldı hem de yüzü gözü değişti! Alişan’la kucak pozu olay

Mutlu evliliklerini Burak ve Eliz adındaki iki çocukla taçlandıran Alişan, Buse Varol çifti magazin dünyasının gözde ikilisi olarak biliniyor.

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Buse Varol’un son halini gören inanamıyor! Hem bir deri bir kemik kaldı hem de yüzü gözü değişti! Alişan’la kucak pozu olay

Geçmişte ilişkilerinde kısa süreli çatırdamalar yaşayan çift engelleri aşarak ilişkilerini devam ettirme kararı almışlardı.

Buse Varol’un son halini gören inanamıyor! Hem bir deri bir kemik kaldı hem de yüzü gözü değişti! Alişan’la kucak pozu olay

Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık takip edilen çift özel hayatlarıyla ilgi gören çiftler arasında yer alıyor.

Buse Varol’un son halini gören inanamıyor! Hem bir deri bir kemik kaldı hem de yüzü gözü değişti! Alişan’la kucak pozu olay

Ünlü çift son dönemde aile sorunlarıyla gündeme gelmişti.

Buse Varol’un son halini gören inanamıyor! Hem bir deri bir kemik kaldı hem de yüzü gözü değişti! Alişan’la kucak pozu olay

Söylemezsem Olmaz'da yer alan iddiaya göre; "Buse samimi görünmüyor, fırsat bulunca gidecekmiş gibi duruyor" yorumuna kayınvalideden beğeni gelmişti. Yapılan yorumu beğenen Suzan Tektaş yine gündem olmuştu.

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