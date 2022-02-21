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Buse Varol’dan imaj değişikliği!

Buse Varol’dan imaj değişikliği!
21.02.2022 23:42

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:17
Boşanma aşamasındaki eşini...
Ana Sayfa 00:22
Vladimir Putin ve Naryshkin'in...
Ana Sayfa 14:59
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 00:44
Otomotivde kredi limiti...
Ana Sayfa 00:08
Yasmin Erbil'den cesur...
Ana Sayfa 22:20
Putin'den Ukrayna krizine dair...
Ana Sayfa 01:37
Müge Anlı'dan güldüren 'Bihter...
Ana Sayfa 00:45
Park halindeki otomobil böyle...
Ana Sayfa 03:05
Kan davası! Polis merkezi...
Ana Sayfa 02:27
'Dur' ihtarına uymayıp polisle...
Ana Sayfa 00:58
TOGG'dan dikkat çeken...
Ana Sayfa 03:08
Taksicilere denetim! Bin 823...

Buse Varol’dan imaj değişikliği! 2018 yılında nikah masasına oturduğu Alişan ile boşanacağı yönünde gündeme gelen Buse Varol, eşi ile çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyadan kaldırması ve alyansını çıkarmasıyla uzun süre adından söz ettirmişti. Varol, çok konuşulan alyansını geri takarak tekrar gündeme geldi. Art arda paylaşımlar yapan Varol, daha sonra ise yeni imajını paylaştı ve görenleri şaşkına çevirdi. Saçlarına kaynak taktıran ve rengini değiştiren Varol'un son halini görenler tanımakta zorlandı. Kısa sürede gündem olan Varol'a "Buse sen misin?", "Gerçekten tanıyamadım" yorumları yapıldı. İşte Buse Varol'un ağızları açık bırakan değişimi...

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