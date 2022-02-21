Buse Varol’dan imaj değişikliği! 2018 yılında nikah masasına oturduğu Alişan ile boşanacağı yönünde gündeme gelen Buse Varol, eşi ile çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyadan kaldırması ve alyansını çıkarmasıyla uzun süre adından söz ettirmişti. Varol, çok konuşulan alyansını geri takarak tekrar gündeme geldi. Art arda paylaşımlar yapan Varol, daha sonra ise yeni imajını paylaştı ve görenleri şaşkına çevirdi. Saçlarına kaynak taktıran ve rengini değiştiren Varol'un son halini görenler tanımakta zorlandı. Kısa sürede gündem olan Varol'a "Buse sen misin?", "Gerçekten tanıyamadım" yorumları yapıldı. İşte Buse Varol'un ağızları açık bırakan değişimi...